انهيار سقف عقار يُسفر عن وفاة أحد قاطنيه بالمنتزه ثان بالإسكندرية

توجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه يرافقه السيد العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه وممثلي الإدارات المعنية بالحي، أمس السبت إلى العقار الكائن في 8 شارع حافظ عبد النعيم متفرع من شارع الأمل بمنطقة العصافرة قبلي، وذلك فور ورود إشارة تليفونية تُفيد بسقوط سقف عقار متهالك ووفاة أحد الأشخاص قاطني العقار.

تبين من المعاينة على أرض الواقع أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية ويوجد شقتين سكنيتين بكل طابق، وأن سقف العقار متهالك وتسبب فور سقوطه في وفاة أحد الأشخاص قاطني العقار، وأن المتوفي كان بالطابق الأول علوي وسقط بالطابق الأرضي فور سقوط السقف مما أدي إلى وفاته في الحال.

وتم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم وتوفير الإحتياجات اللازمة، وتم تسكين قاطني العقار لدى الجمعية الشرعية بالعوايد كما تم توفير وجبات وبطاطين من قبل جمعية المرأة والتنمية، ولازالت المتابعة جارية.