جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للقضاء على الأمية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، اليوم الأحد، بروتوكول التعاون للقضاء على الأمية، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور قنصوة، أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتي توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب" لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع، لافتا إلى أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع علي أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة للرد علي كافة الإستفسارات، وستقوم الجامعة باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

فيما أكد الدكتور عاشور أحمد عمري، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.

وأعلن الدكتور محمد أنور، أنه تم فتح ١٠٠٠ فصل لمحو الأمية في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ بسعة ٨٠٠٠ دارس لتبدأ مباشرة في العمل، موضحا أن الكلية ستقوم بإعداد قوائم بأسماء العاملين في فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.