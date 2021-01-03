اعتقال إرهابي ينتمي لـ داعش في كركوك شمالي العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابي في تنظيم "داعش" في قضاء "الحويجة" بمحافظة كركوك شمالي العراق.



وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- "أنه من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أن "الإرهابي عمل بصفة مقاتل بما يسمى المفارز الإرهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب"، مشيرة إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهُ اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وعمله ضمن مفرزة إرهابية لسرقة ومصادرة دور وأملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة أثناء سيطرة داعش الإرهابي على القضاء".