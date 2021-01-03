محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين لمستشفيات مديرية الصحة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والفريق المساعد له بمديرية الصحة بالدقهلية.

وتابع المحافظ، خلال الاجتماع الموقف الخاص بإمدادات الأكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، ومستشفيات الصدر والعزل، وذلك في إطار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بالمستشفيات وتخصيص مسؤول لإبلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، وذلك لعرض تقرير يومى أولًا بأول بالكميات الموجودة، وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص في الكميات يوميًا.

وأجرى المحافظ، خلال الاجتماع، اتصالًا هاتفيًا بمسؤول مصنع الأكسجين بمدينة السادات لمتابعة وصول الأكسجين لمديرية الصحة، ومستشفيات الدقهلية في التوقيتات المحددة وعدم التأخر في وصول الكميات المطلوبة للمستشفيات يوميًا، والتي تقدر بإجمالى مايزيد على 65 طنًا يوميًا.

وأضاف أنه لن يسمح بالتقاعس والإهمال في متابعة توافر الأكسجين المستشفيات حرصًا، على صحة وحياة المرضى وضرورة التعامل الفوري مع أية طوارئ أو مستجدات.