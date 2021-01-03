إغلاق محور 30 يونيو بسبب الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق محور 30 يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعلية اتجاه السويس لوجود الشبورة المائية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.