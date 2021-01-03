أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مستعمرة "المطلة" على الحدود مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة".



وذكرت القناة الإسرائيلية الـ"20"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن إغلاق مستمرة "المطلة" المحاذية للحدود اللبنانية "منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "قوة القدس" الجنرال قاسم سليماني، وخروج تظاهرات وتجمعات على طول السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.



وأكدت القناة أن التهديدات الإيرانية بالانتقام لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، تزيد من حالة التوتر السائدة في المنطقة، لذلك اتخذت القيادة الشمالية الإسرائيلية قرارا بإغلاق مستعمرة "المطلة" كمنطقة عسكرية مغلقة.



وكتب معلق عسكري إسرائيلي أن قوات جيش بلاده تنفي إخلاء مستعمرين من منطقة "المطلة" على الحدود اللبنانية، بدعوى استمرار المظاهرات اللبنانية، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت، أمس السبت، وجود حالة استنفار عالية في الجيش الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.



ويصادف، اليوم الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.