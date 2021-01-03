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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مخططات استيطانية في بيت لحم

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 1:16 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 1:16 م

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية؛ للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية -لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في حوض 8 من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض 4 من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.

وأشار بريجية إلى أن إصدار مثل هذه المخططات الاستيطانية تؤكد حقيقة أن حكومة الاحتلال تذلل العقبات أمام المستوطنين، لتسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين.


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