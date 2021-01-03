 حملة التلقيح السريعة ضد كورونا في إسرائيل تعزز التوقعات الاقتصادية لـ2021 - بوابة الشروق
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حملة التلقيح السريعة ضد كورونا في إسرائيل تعزز التوقعات الاقتصادية لـ2021

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 3:44 م

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن حملة التلقيح السريعة ضد كورونا في إسرائيل تعزز التفاؤل بشأن وتيرة النمو الاقتصادي لهذا العام.

ونقلت الوكالة أن محللي بنك لئومي الإسرائيلي، ومن بينهم كبير الخبراء الاقتصاديين جيل بوفمان، يتوقعون نموا بـ9ر4%، مع احتمال أن يرتفع إلى 7% إذا ما حافظت حملة التلقيح على الزخم.

كما توقع جوناثان كاتس، خبير الاقتصاد الكلي بشركة "ليدر كابيتال"، نموا بنسبة 2ر4%- مقابل توقعات سابقة بنمو بنسبة 9ر3%- تتضمن نموا بـ9% في الربع الرابع من عام 2021 مقابل الربع نفسه من العام الماضي.

وأضاف كاتس أنه بينما كانت التوقعات السابقة تتركز على نمو ضعيف في النصف الأول ونمو قوي في النصف الثاني، فإنه ربما يمكن أن يبدأ التعافي في الربع الثاني في ظل المتغيرات الجديدة.

وحصل بالفعل أكثر من 10% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم 2ر9 مليون نسمة، على لقاح شركة فايزر، ما يمثل أعلى معدل في العالم.


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