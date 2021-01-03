زيمبابوي تعلق عمل المدارس وتفرض إجراءات احترازية جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلن نائب الرئيس الزيمبابوي كونستانتينو شيوينجا، اليوم الأحد، إعادة فرض حظر التجوال ليلا، ومنع التجمعات العامة وتعليق عمل المدارس حتى إشعار آخر، وذلك بعدما شهدت البلاد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال شوينجا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن زيمبابوي سجلت 1342 حالة إصابة و29 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوع الماضي، في أكبر حصيلة إصابات ووفيات اسبوعية شهدتها البلاد.

كما قال وزير الإعلام الزيمبابوي نيك مانجوانا - "إننا مرهقون للغاية "، مضيفًأ أن المستشفيات تمتلئ بشكل سريع بمرضى كوفيد-19، ووفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة فإن المراسم الجنائزية مقصورة فقط على 30 شخصا، فيما منعت التجمعات الأخرى مثل حفلات الزفاف والمراسم الكنائسية لمدة 30 يوما، فضلا عن غلق المطاعم والحانات.

يذكر أن الحكومة كانت قد أرجأت عودة الطلاب إلى المدارس إلى أجل غير مسمى، حيث كان من المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الجديد غدًا الاثنين.