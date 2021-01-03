بدء صرف معاشات شهر يناير والعلاوات الخمس

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، من صباح اليوم الأحد.

وأوضح مصدر حكومي رسمي، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن منافذ الهيئة استعدت من صباح باكر لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية.

وذكر المصدر أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، فضلا عن الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس حوالي 25 مليار جنيه، منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وأشار المصدر إلى أن كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، لديه إمكانية صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي.