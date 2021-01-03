عصام إمام: وحيد حامد مصري أصيل محب لفنه ورسالته ولوطنه

قال المنتج عصام إمام، إن الساحة المصرية فقدت برحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، قيمة كبيرة وفقدت إنسان مصري أصيل محب لفنه ورسالته ومحب لوطنه.

وكشف "إمام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، عن قصة تأليف فيلم "الإرهاب والكباب" الذي يعد أحد أشهر وأهم أفلام وحيد حامد، لافتا إلى أنه كان في زيارة لـ وحيد حامد في مكتبه بمقر عمله، ووصل إلى المكتب ولم يكن وحيد حامد موجودا به، فجلس وانتظره يقرأ في أوراقه على مكتبه.

وأشار إلى أنه وجد من بين الأوراق، قصاصة صغيرة يكتب عليها فكرة مقال يعده للنشر، يتناول فكرة رجل ذهب لإستخراج أوراق من مجمع التحرير لنقل ابنته من مدرسة إلى أخرى، ولاحظ أن الفكرة تصلح لأن تكون قصة فيلم أوسع من كونها قصة تنشر في مقال فقط، إلا أن وحيد حامد لم يقتنع في البداية مما دفع عصام إمام للدخول معه في جدال حتى أقنعه بالفكرة.

وأوضح أن وحيد حامد كتب القصة كاملة، وتم إنتاجها ليخرج فيلم "الإرهاب والكباب" الذي يعد واحد من أهم الأفلام المصرية القيمة والراقية.