أحيت إيران اليوم الأحد، ذكرى مرور عام على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، وسط مخاوف في واشنطن من أن طهران قد ترد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في هذه الذكرى.



وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن إيران ربما تخطط لشن هجمات ضد أهداف حليفة للولايات المتحدة في العراق المجاور أو في أي مكان آخر في المنطقة بالتزامن مع التاريخ، وفقا لما ذكره موقع "ذا تايم أوف إسرائيل".



وفي الأسابيع الأخيرة اتخذ الجيش الأمريكي مجموعة من الخطوات المصممة لردع إيران، بينما أكد علنًا أنه لا يخطط ولم يتلق أي تعليمات لاتخاذ إجراءات غير مبررة ضد إيران.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أي هجوم، وأطلقت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية فوق الخليج الفارسي، في استعراض للقوة بهدف ردع إيران عن مهاجمة أهداف أمريكية أو حليفة في الشرق الأوسط، وعبرت غواصة نووية أمريكية مضيق هرمز يوم الاثنين.



إيران تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل



أصدر مسؤولون إيرانيون سلسلة من التهديدات ضد الولايات المتحدة مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل سليماني، واتهموا ترامب بالبحث عن "ذريعة"للحرب.



قتلت الولايات المتحدة سليماني ، الذي أشرف على فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وآخرين في غارة 3 يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد الدولي، حيث جاء ذلك بعد أشهر من الحوادث التي أثارت التوترات بين البلدين وشهدت في النهاية رد إيران بضربة صاروخية باليستية استهدفت القوات الأمريكية في العراق.



كما هددت إيران بمهاجمة إسرائيل منذ اغتيال كبير علماءها النوويين، محسن فخري زاده، في أواخر نوفمبر في غارة ألقي باللوم فيها على الدولة اليهودية.



الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة إيران



يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال قيام الميليشيات المدعومة من إيران بشن هجوم في العراق أو اليمن، فبحسب تقرير صدر يوم الجمعة، أجرى الجيش الإسرائيلي مناقشات الأسبوع الماضي حول هجمات محتملة، بما في ذلك ضربات صاروخية وطائرات مسيرة من الميليشيات العراقية وجماعات الحوثي في اليمن، حسبما أفادت إذاعة كان العامة.



وفي تصعيد للتوترات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إن إيران تعتزم إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الذي حدده اتفاق فيينا لعام 2015.



إيران تحذر أمريكا: أي فعل سيأتي بنتائج عكسية



زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت أن عملاء إسرائيليين كانوا يخططون لمهاجمة أهداف أمريكية من أجل التحريض على رد فعل أمريكي عدواني ضد إيران وإشعال نزاع مسلح، محذراً ترامب من تجنب مثل هذا "الفخ".



كما حذر من أن أي هجوم ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة من شأنه أن "يأتي بنتائج عكسية" على واشنطن، في إشارة واضحة إلى الدولة اليهودية.



وكتب ظريف على تويتر: "تشير معلومات استخباراتية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين، مما يضع ترامب في مأزق مع سبب وهمي للحرب".



كانت السلطات الإيرانية العليا، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قد قالت في وقت سابق إن جميع المتورطين في مقتل سليماني سيواجهون عقوبة.



بعد أيام من مقتل سليماني، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على قواعد عراقية تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى، مع امتناع ترامب عن أي رد عسكري آخر، ووصفت القيادة الإيرانية الضربات بأنها "صفعة" وتعهدت بأن "الانتقام الشديد" ينتظرها.



ذكرت شبكة سي إن إن يوم الجمعة وجود خلافات داخل البنتاغون بشأن مستوى التهديد من إيران، حيث قال بعض المسؤولين إن التهديد كان الأعلى منذ مقتل سليماني، إذ تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة لخطر حقيقي بالهجوم.



وقال مسؤول عسكري: "نرى العديد من جهود التخطيط جارية وحتى إذا كان بعضها صحيحًا ونُفذوا، فقد يقتلون العديد من الأمريكيين".



تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، عندما سحب ترامب من جانب واحد الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات معوقة.



وصل الطرفان مرتين إلى شفا الحرب منذ يونيو 2019 ، خاصة بعد مقتل سليماني الذي كان يترأس ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإسلامي.