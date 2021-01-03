 محمود الليثي: عبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية وسعد الصغير صانع البهجة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود الليثي: عبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية وسعد الصغير صانع البهجة


نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 6:26 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 6:26 ص

وجه نجم الاغنية الشعبية محمود الليثى رسائل قصيرة لنجوم الغناء الشعبى، خلال لقائه في الجزء الثاني مع برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة.


وقال الليثي إن «حمو بيكا محبوب من الناس وربنا يديم عليه حب الناس، وعبدالباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الاغنية الشعبية دى ملعبه، ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة».

وطلب الإعلامى عمرو الليثى من المطرب محمود الليثى تقليد أربعة مطربين بأغنية تتر مسلسل المال والبنون وهم "حكيم و أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وشعبان عبد الرحيم، برفقة عازف الأورج عبد السلام.


 

 

 

 

 

 

 

 

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