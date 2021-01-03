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إيران تشير بأصابع الاتهام لإسرائيل وتحذر ترامب من شن حرب

روحاني وترامب
روحاني وترامب
د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 2:57 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 2:58 ص

 اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل، باختلاق سبب وجيه لواشنطن لشن حرب ضد إيران فيما يحيي الإيرانيون الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني.

وقال ظريف إن إيران حصلت على معلومات استخباراتية جديدة من مصادر عراقية تظهر أن "عملاء إسرائيليين محرضين " يشنون هجمات على أهداف أمريكية، الأمر الذى يمثل نصب" فخ " للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لبدء صراع والتخلص من خطط خليفته جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم إبرامه 2015. ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول طبيعة المعلومات الاستخباراتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن ظريف قوله في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى ، إنه يحذر من فخ وألعاب نارية ستعطي نتائج عكسية على نحو سيىء .

وجاءت تصريحات ظريف بعد أن أعلن الجيش الإيراني عن استعداده للدفاع عن نفسه والرد بحزم على أي عدوان أمريكي خلال العديد من التصريحات العدائية التى صدرت فى عطلة نهاية الأسبوع وتزامنت مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في ضربة بطائرة مسيرة بالعراق فى الثالث من يناير 2020.

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