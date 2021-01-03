خروج 8 حالات تعافي من فيروس كورونا بمستشفى كفر الدوار

قال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام، "الشاملة"، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، إن معظم حالات المصابين بالمستشفى مستقرة.



وأضاف وفق بيان، اليوم الأحد، أن 8 حالات خرجوا من المستشفى بحالة صحية جيدة، اليوم، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، لافتا إلى عمل إدارة المستشفى بحرص شديد على معالجة المصابين، طبقا للمعايير العالمية رغم عدم استقبالها سوى الحالات الخطيرة فقط، وهو ما يتطلب جهدا عاليا لمعالجة تلك الحالات.



ومن جانبهم أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمة الطبية المقدمة من الأطقم الطبية، وقدموا شكرهم لها والفرق الطبية التي عالجتهم حتى من الله عليهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد.