سنغافورة: 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها قادمة من الخارج

أكدت سنغافورة تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ظهر اليوم الأحد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58 ألفا و697 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة، إن جميع الحالات، قادمة من الخارج وتم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

والإصابات عبارة عن ست حالات لسنغافوريين أو سكان دائمين وسبع حالات لعمال منازل أجانب.

ورقم الإصابات الذي تم تسجيله اليوم هو الأعلى منذ 14 سبتمبر، عندما تم تسجيل 48 حالة إصابة، وهذا أيضا أعلى رقم من الحالات القادمة من الخارج منذ 28 مارس الماضي، عندما تم تسجيل 42 حالة.

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل تلك الليلة، حسب الوزارة.

يذكر أن الدفعة الأولى من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا وصلت إلى سنغافورة وخصصت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من مليار دولار سنغافوري "750 مليون دولار أمريكي" للقاحات، قائلة إنه يجب أن يكون هناك ما يكفي لسكانها البالغ عددهم نحو 5ر5 مليون نسمة بحلول الربع الثالث.