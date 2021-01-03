 لجنة من الصحة تتفقد مستشفى عزل أسوان للتأكد من توافر الأكسجين - بوابة الشروق
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لجنة من الصحة تتفقد مستشفى عزل أسوان للتأكد من توافر الأكسجين

مستشفى أسوان التخصصى - ارشيفية
مستشفى أسوان التخصصى - ارشيفية
حمادة بعزق:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 11:13 م
استقبلت مستشفى أسوان التخصصي لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، لجنة طبية متخصصة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة؛ للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر اسطوانات الأكسجين وكفاءتها داخل العزل.

وتفقدت اللجنة في جولتها داخل المستشفى، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرضى كورونا وتطبيق البروتوكول الطبي بالمستشفى، ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات، ومتابعة البيانات اليومية الخاصة بالمرضى، والتأكد من كفاءة اسطوانات الأكسجين وكفايتها، وذلك للتنسيق مع إدارات المستشفى والتعاون لتحقيق تنفيذ خطوط السير لمرضى العزل.

وتضم اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، الدكتور رامي مراد، أخصائي الجراحة، رئيسا للفريق، والدكتورة راندا ممدوح وهاني محمد وناهد بكري وسلمى محمد أعضاء بالفريق الطبي للجنة.

يأتي ذلك في إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتحسين الأداء بالمستشفيات المراكز التابعة لها.

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