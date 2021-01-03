ابتكرت شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة، أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة الأصابع، بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 30 ألف دولار.

وتتميز أقفال "بريل لوك" التي ابتكرتها شركة "كيكستراتر" الأمريكية، ببساطة تصميمها وقلة مكوناتها التي لا تزيد عن 3 قطع، مما يجعلها سهلة التركيب بعكس غيرها من الأقفال الإلكترونية المستخدمة حاليا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المتخصص في التكنولوجيا، بأن القفل الجديد مزود ببطارية تعمل عن طريق أيونات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنه بالطاقة من خلال منفذ خاص مثبت في مقبض الباب. وتؤكد الشركة أن القفل يمكن أن يستخدم في 3000 عملية فتح وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.

ويمكن تخزين 10 بصمات أصابع تخص 10 مستخدمين على ذاكرة القفل الذكي الجديد، مع تحديد اثنين من المستخدمين لهما صلاحيات مدير النظام، والتي تتيح لهما ادخال أي تعديلات على إعدادات الاستخدام.

ويتوافر القفل الذكي الجديد "بريل لوك حاليا بسعر 75 دولارا في الأسواق.