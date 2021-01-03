يسري نصرالله: وحيد حامد شخص حر واجه الواقع للبحث عن الحرية وأفلامه تشهد على موهبته

المخرج يسري نصرالله يعلن الإشتباه بإصابته بفيروس كورونا



أعرب المخرج يسري نصرالله عن خالص تعازيه للوسط الفني والمثقفين والمصرين والعرب أجمع في وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال نصرالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن وحيد حامد صاحب شخصية قوية وحازمة، وبعد التعاون بينهما في مسرحية "احكي يا شهرزاد" تأكد من أن وحيد حامد شخص حر وحريص داما على حريته، ومواجهة الواقع الصعب للبحث عن الحرية.

وأشار إلى أن وحيد حامد، عاش لفترة طويلة كغيره من المثقفين الذين يشعرون أنهم صوت الشعب الذي يقع على عاتقهم صوت عامة الشعب للحكام، ويحاول أن ينصح السلطة بأعماله الفنية وكتاباته المتميزة والراقية.

وأوضح أن أفلام وحيد حامد تشهد بموهبته المتنوعة والمتفردة، لما حملته من جرأة وشجاعة لكونها كانت خالية من "الجعجعة" متابعا: "أنا اتشرفت بالعمل مع وحيد حامد".

وكشف نصرالله خلال استضافته في برنامج "المساء مع قصواء"، عن وجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا.