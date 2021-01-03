 مصرع سيدتين في حادث تجديف في أستراليا - بوابة الشروق
الأحد 3 يناير 2021 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

مصرع سيدتين في حادث تجديف في أستراليا

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 7:44 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 7:44 ص

 لقيت سيدتان مصرعهما بعدما جرفتهما دوامة أثناء ممارسة التجديف فى مقاطعة بلو ماوتينز غرب سيدني حسبما ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة ان الغواصين قاموا اليوم بانتشال جثة الشرطية /39 عاما/ والطالبة الدولية /24 عاما/ بعد ما يقرب من 24 ساعة من قيام دوامة في نهر وولانجامب بجرفهما .

وقال شهود العيان أن السيدة /39 عاما/ انجرفت في الدوامة حين حاولت انقاذ السيدة الأخرى /24 عاما/.

وتم أبلاغ الشرطة أن السيدتين كانتا بصحبة ثمانية اشخاص آخرين يمارسون التجديف حين وقع الحادث في الساعة 30ر12 مساء (300 بتوقيت جرينتش )أمس السبت. ولم يصب باقي أفراد المجموعة بأذى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك