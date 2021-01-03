مصرع سيدتين في حادث تجديف في أستراليا

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لقيت سيدتان مصرعهما بعدما جرفتهما دوامة أثناء ممارسة التجديف فى مقاطعة بلو ماوتينز غرب سيدني حسبما ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة ان الغواصين قاموا اليوم بانتشال جثة الشرطية /39 عاما/ والطالبة الدولية /24 عاما/ بعد ما يقرب من 24 ساعة من قيام دوامة في نهر وولانجامب بجرفهما .

وقال شهود العيان أن السيدة /39 عاما/ انجرفت في الدوامة حين حاولت انقاذ السيدة الأخرى /24 عاما/.

وتم أبلاغ الشرطة أن السيدتين كانتا بصحبة ثمانية اشخاص آخرين يمارسون التجديف حين وقع الحادث في الساعة 30ر12 مساء (300 بتوقيت جرينتش )أمس السبت. ولم يصب باقي أفراد المجموعة بأذى.