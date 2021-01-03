محافظ أسيوط: حملات تفتيش ومتابعة ميدانية على الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ويأتي ذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها، مشدداً على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس وبكل حزم وحسم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، مرَّ على المواقف العامة ومحطة السكة الحديد والبنوك، وتفقد الإدارة التعليمية وعدد من الشوارع ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة وتطبيق سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين.

ووجه كل الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، فضلاً عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشأت الحكومية والخاصة والمواقف.