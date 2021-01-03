الجزائر تسجل تراجعا لافتا في وفيات كورونا

سجلت الجزائر اليوم الأحد، تراجعا لافتا في وفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن مسؤول في وزارة الصحة عن رصد 3 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 4 عن حصيلة أمس السبت، ليصل مجموع الوفيات إلى 2772.

وهذه هي المرة الأولى التي ترصد فيها الجزائر " أضعف معدل يومي" لوفيات فيروس كورونا منذ مارس الماضي.

وانخفضت الإصابات بـ13 حالة مقارنة بيوم أمس السبت ، ليصل بذلك الإجمالي إلى 100 ألف و408 إصابات، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية في الايجاز الصحفي اليومي.

وأشار فورار إلى تعافي 197 حالة جديدة، بما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 67 ألفا و868.