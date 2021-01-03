قال طلال أبو غزالة، المفكر والخبير الاقتصادي، إن يوم 6 يناير الجاري سيكون يومًا حاسمًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف، في حوار خاص ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأحد، أن الدلائل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيعطل اجتماع الكونجرس القادم حتى يظل رئيسًا لأطول فترة ممكنة.



وأشار إلى رغبتة ترامب في إضعاف نفوذ الصين، متوقعًا حدوث احتجاجات في أغلب الولايات الأمركية ينتج عنها حرب أهلية.



وتوقع أن ترامب لن يعلن الحرب على إيران ولن يستشير أحد في قراراته، مضيفًا أن أمريكا لا ترى عدوًا سوى الصين، بدليل أن ترامب لا يقول فيروس كورونا وإنما الفيرس الصيني.



وعن كورونا، نوه بأن الفيروس سيستمر لأربع سنوات قادمة، مشيرًا إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الدول الخاصة بمنع التنقل لا تجدي نفعًا، نظرًا لأن لا أحد يستطيع منع الهواء والذي هو السبب في نقل الفيروس.