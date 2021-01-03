 رئيس الوزراء الباكستاني يدين مقتل 11 من عمال مناجم الفحم في هجوم مسلح - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الباكستاني يدين مقتل 11 من عمال مناجم الفحم في هجوم مسلح

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 4:16 م

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، مقتل 11 من عمال مناجم الفحم في الهجوم المسلح في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

 

ووصف عمران خان الهجوم بالعمل الإرهابي، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم ووجه توجيهاته إلى الجهات المعنية باعتقال مرتكبي الهجوم وجلبهم إلى العدالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (إيه بي بي).

 

وأعلنت الشرطة الباكستانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 11 من عمال المناجم فضلا عن إصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح بإقليم "بلوشستان"، وذكرت أن الهجوم وقع ليلا، موضحة أن العمال اختطفوا أولا ونُقلوا إلى مكان ناءٍ حيث قتلهم المسلحون، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في حالة حرجة، فيما نفذت الشرطة عمليات بحث وتفتيش وجمع للأدلة بالمنطقة.

 


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