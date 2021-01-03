الهند: نفخر بأن اللقاحين اللذين منحا الموافقة على الاستخدام الطارئ صنعا في البلاد

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، الموافقة على استخدام لقاحين طورا بشكل محلي ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن السلطات وافقت على لقاح "كوفيشيلد" من إنتاج معهد "سيرم"، ولقاح "كوفاكسين" من إنتاج شركة "بهرات بايوتك" بشكل طارئ، وقدمت الجهتان المعلومات بشأن تجاربهما ومنحا إذنا بالاستخدام المحدود.

من جانبها، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن فخره بالقرار، قائلا إنه من دواعي فخر كل مواطن هندي أن اللقاحين اللذين منحا الموافقة على الاستخدام الطارئ قد صنعا في الهند، وذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وهنأ مودي، الشعب والعلماء الهنود، قائلا إن تلك الخطوة تبرز حرص المجتمع العلمي الهندي على تحقيق الحلم الهندي بالاعتماد على الذات والذي أساسه الرعاية والرحمة وأن الخطوة تعد نقطة تحول.