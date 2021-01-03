صادرات ألمانيا من الأسلحة تجاوزت المليار يورو لدول في الشرق الأوسط عام 2020

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كشفت بيانات ألمانية، أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط.

ووفقا لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاج أوميد نوريبور، تم الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى 17 ديسمبر.

كما تم منح إذن لتوريد أسلحة إلى قطر (بقيمة 305.1 مليون يورو)، والإمارات العربية المتحدة (بقيمة 51.3 مليون)، والكويت (23.4 مليون)، وتركيا (22.9 مليون).

كما تم منح تراخيص للأردن (1.7 مليون)، والبحرين (1.5 مليون).

وبلغ الإجمالي، بحسب الوزارة، 1.16 مليار يورو.