 لميس الحديدي ناعية وحيد حامد: أناس كثر يكتبون لكن قليل من يتركون أثرًا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لميس الحديدي ناعية وحيد حامد: أناس كثر يكتبون لكن قليل من يتركون أثرًا


نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 1:50 ص

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، قائلة: "يبدو أن نهايات العام الماضي وبداية العام الجديد تأخذ معها أهم من صنعوا السينما المصرية".

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم السبت، أن السيناريست وحيد حامد، واحدًا من أهم من كتبوا كلمات تركت أثرًا حقيقيًا في وعي الناس، مضيفة: "أناس كثر يكتبون لكن قليل من يتركون أثرًا يبقى في وعي وأذهان الناس".

وتابعت: "وحيد حامد قيمة من قيم السينما، وكأنه كان ينعي نفسه منذ أسابيع قليلة حين وقف على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع وقال: (أنا حبيت أيامي)، وهو ياما اتمنعت له أفلام ولكنها فضلت موجودة واللي منعوها هما اللي مشيوا، ولأنه عبر عن الناس".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

 

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