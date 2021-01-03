استطلاع رأي يرفع أسهم إمام أوغلو كمنافس خطير لأردوغان

ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، السبت، أن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، تم اختياره كأفضل رئيس بلدية ناجح في تركيا، خلال استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سونار" لاستطلاعات الرأي في البلاد.

وحصل إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، كبر أحزاب المعارضة التركية، على 56.4 % من أصوات سكان إسطنبول في الاستطلاع الذي أجري في أكثر من 20 مدينة تركية في الفترة بين 1 نوفمبر و 27 ديسمبر في العام الماضي.

واحتل رئيس بلدية أرضروم شرقي تركيا، حزب العدالة والتنمية، محمد سيكم، المركز الثاني في الاستطلاع بنسبة 56.1%، يليه رئيس بلدية إزمير الغربية، تونش سوير، الذي حصل على دعم 55.6 % من سكان المدينة.

وجاء عمدة حزب العدالة والتنمية في مدينة قوجالي الشمالية الغربية، طاهر بويوكاكين، في المرتبة الرابعة بنسبة 54.7 % من السكان وجدوا أنه ناجح، وتلاه رئيس بلدية إسكيشهير المنتمي لحزب الشعب الجمهوري يلماز بويوكيرشين، بدعم 53.8 %.

فيما احتل رئيس بلدية العاصمة أنقرة، منصور يافاش، المنتمي للحزب الجمهوري المرتبة السادسة، بنسبة دعم بلغت 52.5 %، وفقا الاستطلاع.

ومنذ بدء توليه منصبه كشف أكرم إمام أوغلو جانباً من الفساد التي تورّط فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصهره بيرات البيرق، ومقربين منه في قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعرض مئات السيارات المستأجرة تحت إدارة حزب العدالة والتنمية السابق للفت الانتباه إلى الإنفاق والهدر من قبل الحزب الحاكم.

وكشف إمام أوغلو عن استئجار البلدية 2741 سيارة، على الرغم من وجود 815 مدير فقط يستخدمون السيارات، في حين أن بقية السيارات ذهبت بمعظمها إلى المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الحاكم وأصدقائهم. وكشف كذلك أنه تم استئجار هذه السيارات، وعددها 2155، من شركة واحدة تابعة لعائلة البيرق.

كما أماط إمام أوغلو اللثام عن إقرار أردوغان منح 14 مليار ليرة تركية 02.3 مليار دولار) كدعم للشركات المقربة منه ومن حزبه الحاكم، وتضمن الدعم الإعفاء من جميع الضرائب لمدة عشر سنوات، ودفع رواتب معظم الموظفين الجدد، وقسم من فواتير الطاقة ومقتطعات التأمين الاجتماعي، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية إسطنبول وقعت عقدًا بقيمة أكثر من 138 مليون ليرة (24.3 مليون دولار) مقابل 2432 سيارة في عام 2019، مضيفة أن البلدية قد وقعت صفقة بقيمة 102 مليون ليرة (18 مليون دولار) في عام 2018.

وفازت بلاتفورم توريزم بالمناقصة، وهي شركة وصفتها الصحافة التركية بأنها مرتبطة بالحكومة.

وسطع نجم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، واشتهر على الساحة المحلية والدولية بعد فوزه في الانتخابات المحلية لعام 2019 في أكبر مدينة في تركيا.

وأنهى انتصار إمام أوغلو البالغ من العمر 50 عامًا، حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي امتدّ لـ 25 عامًا، بعد توليه منصبه في يونيو 2019، في العاصمة الاقتصادية التي تضم حوالي 16 مليون شخص.