 عون في رد غير مباشر على إيران: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عون في رد غير مباشر على إيران: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 1:39 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المواطنين اللبنانيين لا شريك لهم في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للرئيس اللبناني، أوردته رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها اليوم الأحد.

وجاء تصريح الرئيس اللبناني بمثابة رد غير مباشر على التصريحات التي أدلى بها أمس أحد القادة العسكريين بالحرس الثوري الإيراني، ووصف فيها لبنان وقطاع غزة بمثابة خط المواجهة الأمامي ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ الإيرانية، الأمر الذي استدعى رفضا واسعا من قبل عدد السياسيين الذين أكدوا رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران.

وكان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قد قال إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.


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