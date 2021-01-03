أعلنت السعودية استضافتها للقمة الخليجية فى دورتها الـ 41 بمحافظة العلا التاريخية الواقعة شمال غرب المملكة، الثلاثاء، وتأتى القمة وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية للأزمة القطرية.



وستكون الأزمة القطرية على رأس جدول الأعمال فى الاجتماع الذى يعقد فى محافظة العلا فى شمال غرب المملكة.



وليس من الواضح بعد إن كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى سيشارك فى القمة، وسيكون مستوى التمثيل القطرى المؤشر الحقيقى على ما آلت اليه الأمور، إذ إن حضور الأمير سيكون بمثابة دليل على حدوث تقارب فعلى.



وزار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف فلاح الحجرف الدوحة الأربعاء الماضى لإجراء محادثات مع وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى وتسليمه الدعوة إلى أمير البلاد لحضور القمة، علما بأن قطر كانت آخر من تسلم الدعوة السعودية بين دول مجلس التعاون بعد الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.



وفيما تقول مصادر خليجية إن الاجتماع قد يثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوى، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتأتى بوادر الحلحلة فى وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة، بعد علاقات ممتازة بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذى تقود بلاده جهود وساطة بين قطر من جهة ودول الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) من جهة أخرى، أن جميع الأطراف أعربوا عن حرصهم على التوصل إلى «اتفاق نهائى» خلال «مناقشات مثمرة» شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخرا.



وتتميز العلا بآثارها منذ العصور الحجرية وعصور ما قبل التاريخ مرورًا بعصور الممالك العربية قبل الإسلام حتى العصر الإسلامى، فالعصر الحديث إذ كانت محل التقاء حضارات واديى «النيل» و«الرافدين»، والساحل الشرقى للبحر المتوسط من جهة وحضارات شبه جزيرة العرب وجنوب شرق أفريقيا وشرق آسيا من جهة أخرى.



وعُرفت «العلا» قبل الإسلام باسم «دادان» كما ورد فى كتب الآشوريين والكتب العربية القديمة، وكذلك باسم «وادى القرى»، لكن اسمها ارتبط بإرث حضارة الأنباط الذين بنوا موقع الحِجر على بُعد 22 كم عن العلا، وأطلق عليها فى العصر الحديث مسمى «العلا» بوصفها منطقة عالية عن سطح البحر.