ضبط شاب يحول مدخرات العاملين بليبيا للجنيه المصري في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شاب حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، ومقيم بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



جاء ذلك بعد جمعه مدخرات العاملين بدولة ليبيا من تحويلات بالدولار، وتغيرها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين عقب سحبها خارج نطاق المصارف الشرعية، وبأسعار السوق السوداء.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بجمع المدعو السعيد إبراهيم إسماعيل، (37 سنة) حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ومقيم بقرية شاوة، مدخرات العاملين بدولة ليبيا بالدولار وتحويلها للعملة الوطنية وطرحها بأسعار السوق السوداء.



وبتقنين الإجراءات وتحرير المحضر رقم 4 أحوال مركز شرطة المنصورة، تمكنت قوة من ضبط المتهم.



وبمواجهته اعترف بتغييره العملات الأجنبية إلى عملات وطنية لأهالي العاملين المصريين بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والنقد مستفيدًا من فارق سعر العملة.



حُرر عن ذلك المحضر رقم 13/2021 إداري مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.