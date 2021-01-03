انقلاب سيارة بها 5 طلاب أردنيين وفلسطينيين بترعة في الدقهلية

انقلبت سيارة يستقلها 5 طلاب أردنيين وفلسطينيين طلال بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، اليوم، في ترعة علي طريق شربين بالدقهلية أثناء تخطي مطب صناعي، ولم ينجم عن الحادث إصابات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمياه ترعة البلامون الموازية لطريق « شربين- دمياط» أمام قرية «كفر الترعة القديم» دائرة مركز شربين.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال السيارة وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم «دف ر 4172 ملاكي» قيادة المدعو «معتصم عرفات محمد العطاوناس»، 21 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة " أردني الجنسية باتجاه دمياط وبرفقته كل من: «نور تيسير جمعه » ، 20 سنة فلسطيني الجنسية، و «يزن حسن عبدالله عوده » ، 21 سنة أردني الجنسية ، و «محمد شوقي أسعد»، 18 سنة أردني، , « عبدالله حمد محمد » 20 سنة أردني الجنسية وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة ويقيمون منطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أنه بمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة تخطيه أحد المطبات الصناعية ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بترعة البلامون ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقيه، في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص، وأن مطب صناعي تسبب في انقلاب السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2021 أحوال مركز شربين، وتم إخطار إدارة الأمن الوطني بالدقهلية وجاري العرض على النيابة العامة.