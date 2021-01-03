 المرور: إغلاق طريق الإسماعيلية لوجود شبورة - بوابة الشروق
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المرور: إغلاق طريق الإسماعيلية لوجود شبورة


نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 6:52 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 6:52 ص

أعلنت الإدارة العامة للمروراليوم، الأحد، عن غلق طريق الإسماعيلية في الاتجاهين، بسبب الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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