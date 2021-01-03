المرور: إغلاق طريق الإسماعيلية لوجود شبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمروراليوم، الأحد، عن غلق طريق الإسماعيلية في الاتجاهين، بسبب الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.