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الطيران الكويتي: إجراء PCR على كافة الركاب القادمين للبلاد

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 8:17 م

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، سيتم إجراء فحص (PCR) من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كافة الركاب القادمين للكويت.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأحد، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، أن إجراء الفحوصات سيكون مجانا لجميع القادمين، في خطوة تستهدف الحرص على الأمن الصحي في الكويت.

من جهتها، أكدت مصادر صحية كويتية، أن فحص الـ(PCR) في مطار الكويت الدولي، لن يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ(PCR) لدى قدومه إلى الكويت بحسب الاشتراطات الصحية السابقة؛ حيث أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية، تأتي للتأكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.

يشار إلى أن الإجراءات السابق اعتمادها في مطار الكويت الدولي، كانت تتلخص في ضرورة إحضار القادم إلى الكويت فحص الـ(PCR)، وتحميل تطبيق (شلونك) للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، بالإضافة الى إجراء فحص عشوائي بنسبة 10 ‎%‎ للقادمين من كل رحلة طيران، أما الآن فسيشمل جميع القادمين.

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