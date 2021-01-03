رئيس جامعة عين شمس يفتتح مركز الإبصار الإلكتروني وإدارة شئون الطلاب بكلية الآداب

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المقر الجديد لمركز الإبصار الإلكتروني ومقر إدارة شئون الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس بعد إجراء عدداً من التطويرات بالبنية التحتية لها حتى تتواكب مع التحول الرقمى فى معظم أماكن الكلية وذلك وفقاً لما تنتهجه الدولة المصرية وما تنشده فى المستقبل القريب.

رافقه أثناء الافتتاح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستقبلهم الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس.

وأشاد رئيس الجامعة بجودة هذا الانجاز، كما اطلع على نتائج الجولة التفقدية التى قام بها النواب لكافة مدرجات ومعامل الحاسب الآلي واللغات بالكلية للوقوف على أهم المتطلبات لتطوير البنية التحتية والمتطلبات اللوجيستية لدعمها، مؤكدا أن هذا التجديد يعد خطوة هامة ضمن خطة تطوير كليات الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني لا تدخر جهدا من أجل الدعم والارتقاء بالعملية التعليمية حيث قامت الكلية بالتنسيق مع مركز الاستشارات بكلية الهندسة بإعداد وتجديد مقرات مركز الابصار الالكترونى وشؤون الطلاب في خطوة تعد نقلة نوعية لتطوير الكلية، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الطلاب في المقام الأول كما يعمل على الارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق المعايير القياسية لجودة التعليم العالي بما يواكب المعايير الدولية.

وأضاف أن السعة الإجمالية لمركز الإبصار الالكتروني60 جهاز حاسب آلى لخدمة عدد 226 طالبًا وطالبة، حيث يقوم المركز بتقديم دورات تدريبية على البرنامج الناطق، كما يقدم خدمة طباعة المناهج بطريقة برايل والطباعة ببنط كبير لضعاف البصر وغيرها من أشكال الخدمات المقدمة لطلاب المركز، كما تم تزويد القاعات بخدمة الانترنت بالإضافة الي وحدة التحكم وأجهزة الإنذار ضد خطر الحريق.

وحول التطويرات التى شهدتها إدارة شئون الطلاب أوضح انه تم تجديد البنية التحتية للإدارة وتزويدها بأحدث أجهزة حاسب آلي وطابعات وخدمة الانترنت لتسهيل التواصل مع الطلاب حيث تقوم الادارة بتقديم خدمات تسجيل وقيد طلاب الأقسام الستة عشرة الذين يبلغ عددهم حوالي 24 ألف طالب بما يسهم في انجاز العمل بشكل يتلائم مع التحول الرقمي المنشود.

وأشار الدكتور مصطفى مرتضى إلى أن الكلية تعتزم في الفترة القادمة القيام بتجديد عدد من الإدارات والمدرجات وقاعات وحجرات الدراسة والمعامل للنهوض بالعملية التعليمية.