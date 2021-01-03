زيادة ميزانية القطاع الزراعي بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، علي موافقة وزارة المالية خلال مناقشتها ميزانية القطاع الزراعى بالمحافظة للعام المالي الجارى زيادة الإعتمادات والمخصصات المالية المدرجة عن العام الماضي بزيادة تصل إلى ٤ ملايين و٣٤٥ الف جنيه، موزعين على أبواب الموازنة العامة للمديرية، وذلك عقب مناقشة إجراءات زيادة الاعتمادات المالية.

وقال، ان موافقة المالية على زيادة اعتمادات موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام الجديد هو نتاج جهد كبير وعمل متواصل فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الأعوام الماضية من مشروعات ومبادرات وتطوير أكثر من منظومة لدعم المزارعين في مختلف مجالات الزراعة والري.

وأشار إلى أن جهود التعاون المشترك والعمل بروح الفريق المتكامل، كان بمثابة قاعدة ووسيط لربط المشروعات وتيسير الإجراءات وتسخير الكفاءات الفنية لخدمة العمل داخل القطاع الزراعي على كافة المستويات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.