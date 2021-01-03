نائب رئيس الإمارات: ضاعفنا الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عاما

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلاده ضاعفت الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عاما.

وأضاف بن راشد، في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.

وذكر أن جواز سفر دولة الإمارات اليوم الأقوى عالمياً، وأن نسبة الشعور بالأمان في دولة الإمارات هي الأعلى عالمياً بأكثر من 95%، كما أن الإمارات أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.

وتابع في رسالته: "اقتصادنا الثاني عربيا في الحجم، ونحن الدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال، ونتقدم على محيطنا العربي في المركز الأول في أكثر من 437 مؤشراً دولياً، وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي الأعلى في المنطقة".

وذكر نائب رئيس الإمارات أن الدولة أصبحت الأولى عربياً في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، والأولى عالمياً في الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، والأولى عالمياً في المهارات المالية في القطاع العام، والتعليم الأفضل عربياً في العلوم والرياضيات.

وأشار إلى إنفاقهم على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) في 2020 فقط.

وقال إنه خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم في الإسكان، و140 ملياراً في التعليم، و94 ملياراً في برامج التنمية الاجتماعية، و50 ملياراً في قطاع الصحة ووقاية المجتمع.

وأعلن بن راشد أن متوسط الأعمار يقترب من الثمانين، وتم تصنيف الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر جودة الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية.