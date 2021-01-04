النرويج تشدد قيود الحد من كورونا بعد تسارع الإصابات

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج للصحفيين في العاصمة أوسلو، اليوم الأحد، إن "السلطات الصحية تخشى أن يؤدي الانتشار الزائد للإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأولى من العام الجديد، إلى أن يخرج الوباء عن نطاق السيطرة".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت سولبرج إن النرويج ستفرض قيودا جديدة لمنع حدوث المزيد من تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر على مستوى البلاد لخدمات بيع وتقديم الكحوليات في المطاعم والحانات وعدم دعوة ضيوف إلى المنزل.

ونصحت سولبرج أيضا أولئك الذين يستطيعون العمل من المنزل، بالقيام بذلك.

وقالت إن هذه الإجراءات ستستمر لمدة 14 يوما من أجل فهم أفضل للوضع.

وتشهد تلك الدولة الواقعة في شمال أوروبا زيادة في عدد الإصابات بالفيروس خلال الشهر الماضي، وتقدر حاليا بأن شخصا مريضا واحد يتسبب في المتوسط في عدوى 3ر1 شخصا آخرين.

وسجلت البلاد 436 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.