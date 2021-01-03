هنية يحث عباس على سرعة إصدار مراسيم تحديد تواريخ الانتخابات الفلسطينية

حث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على سرعة إصدار مراسيم تحديد تواريخ الانتخابات الفلسطينية.



وقال هنية في كلمة مسجلة اذاعتها " قناة الأقصى" التي تبث من غزة "نتطلع إلى إنجاز حقيقي سريع، وإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد تواريخ الانتخابات".



وأضاف أن ذلك سيساهم "بوضع محطة الحوار الفصائلي المباشر للاتفاق على كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني".



يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئاسة الفلسطينية تلقي الرئيس عباس رسالة خطية من هنية بموافقة حماس على إجراء انتخابات متتالية تشريعية ومن ثم رئاسية وصولا لانتخابات منظمة التحرير.



وظل الاتفاق على انتخابات متزامنة أو متتالية نقطة خلاف متكررة بين فتح وحماس في محادثاتهما لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.



وقال هنية إن وساطات جرت من مصر وقطر وتركيا إضافة إلى روسيا "التي أكدت أنها جزء من هذه العملية وضامنة لها وحريصة على تشكيل شبكة الأمان العربي وكذلك الدولي لأي اتفاق فلسطيني قادم".



وذكر أنه أكد في رسالته إلى عباس استعداد حماس استئناف الحوار الفلسطيني، ولإنجاز اتفاق وتفاهم فلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني بالتوالي والترابط، بحيث تنتهي هذه العملية الانتخابية الديمقراطية والحرة والنزيهة في غضون 6 أشهر، وبضمانة هذه الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها".



وأشار هنية إلى أنه تلقى من عباس رسالة خطية جوابية أكد فيها التزامه بإجراء الانتخابات وتحقيق مبدأ الشراكة الفلسطينية في بناء المؤسسات الفلسطينية كشعب واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد.



وكان عباس أعلن أنه سيدعو رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر للاجتماع به من أجل بحث ملف الانتخابات وتفاصيل إجرائها لكنه لم يحدد موعدا فوريا لذلك.



ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.