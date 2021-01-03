فرنسا تشدد حظر التجوال الليلي في 15 منطقة بسبب كورونا

قدمت فرنسا اليوم السبت حظر التجوال الليلي لمدة ساعتين، ليبدأ من الساعة 6 مساء، في المناطق التي لا تزال ترتفع فيها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتنطبق القواعد الصارمة على حوالي 6 ملايين مقيم في 15 من الدوائر الإدارية الفرنسية، معظمهم في شمال شرق البلاد على طول الحدود مع ألمانيا وبلجيكا وسويسرا.

وشهدت فرنسا اختلافات إقليمية كبيرة في معدل الإصابة. وفي معظم المناطق والدوائر الإدارية ، لا يزال حظر التجوال الليلي ساريا من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحًا.

ودخلت القواعد الأخيرة حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر بعد إغلاق لم يتمكن السكان خلاله من مغادرة منازلهم إلا لأسباب ضرورية مثل التسوق أو أنواع محدودة من الرياضة. ولا يسمح بممارسة هذه الأنشطة أثناء حظر التجوال.

وتضررت فرنسا بشدة من الجائحة، حيث بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 64700 بسبب الفيروس.