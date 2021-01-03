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بريطانيا: على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل الاستفتاء على الاستقلال

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 7:07 م

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعارض إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا.

وقال جونسون في تصريحات أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية، مساء اليوم الأحد، إنه يجب ألا يجرى الاستفتاء إلا بعد مرور جيل كامل، مبينا أن الاستفتاءات، في هذا البلد "ليست أحداثا ممتعة".

يأتي هذا في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مدعوما بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة حول التعامل مع فيروس كورونا.

بدورها قالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون إن بلادها لم ترغب في المغادرة من الاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في أن تنضم اسكتلندا إلى الاتحاد كشريك على قدم المساواة.


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