منظمة ألمانية تتهم بروكسل بالإخفاق التام فيما يتعلق بالمهاجرين في البوسنة

اتهمت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين الاتحاد الأوروبي بالإخفاق التام بسبب المحنة التي يواجهها مئات المهاجرين في البوسنة والهرسك.

واستندت المنظمة في ذلك إلى الإقامة السيئة لهؤلاء الأشخاص في البوسنة وكذلك إلى تقارير عما ما يسمى بردود الفعل الصادرة من كورواتيا الواقعة على الحدود مع البوسنة والهرسك.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الألمانية جونتر بوركهارت، اليوم الأحد: "لابد من فتح الحدود واستقبال الأشخاص المتجمدين إلى الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بإخلاء مخيم "ليبا" الواقع في البوسنة والهرسك أمام الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المنطقة الحدودية مع كورواتيا، لأن السلطات في البوسنة لم تجهزه بشكل مقاوم لفصل الشتاء، وأضرم بعض الشباب النيران في خيام وحاويات خلال الإخلاء بسبب غضبهم، وأخفق بعد ذلك نقل أشخاص إلى ثكنة قديمة بسبب احتجاجات محلية، وظل مئات الأشخاص في الشتاء بلا سقف يأويهم إلى أن بنا الجيش البوسني خيام جديدة في قرية ليبا.

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي في البوسنة، يوهان زالتر، والسفيرة الألمانية هناك مارجرت أوبر ودبلوماسيون آخرون التقوا مع وزير الأمن البوسني سيلمو سيكوتيتش من أجل التشاور بشأن الوضع" غير المقبول تماما".

وقال زالتر إن إقامة الخيام تعد خطوة ضرورية، ولكن يتعين على السلطات حاليا تأمين الإمداد بالماء والطاقة في ليبا.

وأضاف أنه يتعين على السلطات توفير مخيم مجهز بالكامل بأقصى سرعة ممكنة كحل طويل المدى، موضحا أنه حتى ذلك الحين يجب فتح مخيم "بيرا" مجددا، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات للبوسنة والهرسك بإجمالي 5ر85 مليون يورو.