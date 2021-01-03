رئيس حكومة ولاية ألمانية يدعو لتمديد الإغلاق الحالي في بلاده إلى نهاية يناير

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، لتمديد الإغلاق الحالي القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحددة حتى 10 يناير الجاري لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية الشهر.

وقال ماركوس زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب تمديد الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري، أية تخفيفات سريعة ستعيدنا إلى الوراء".

وجاءت هذه التصريحات لزودر قبل مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية المخطط له مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء القادم.

جدير بالذكر أن زودر يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يشكل الاتحاد المسيحي مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، ويكوّن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وتابع زودر: "الأعداد لاتزال عالية للغاية، لا يمكن حتى الآن توقع آثار عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة"، لافتا إلى أنه لا يمكن تحديد هذه الآثار بشكل دقيق إلا بدءا من منتصف يناير الجاري.

ودعا السياسي الألماني البارز لتمديد إغلاق رياض الأطفال والمدارس، قائلا: "يجب ألا يكون هناك فتح متعجل لمدارس ورياض أطفال، سيكون إرسال مدرسين وتلاميذ بشكل كامل مجددا إلى المدارس، تصرفا غير مسؤول في ظل ارتفاع عدد الإصابات، ظهر أن هناك عدوى وانتشار للفيروس تحدث داخل المدارس أيضا، ولاسيما بعد العطلة سيكون الانتشار في أعلى معدلاته".

وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التشاور مع رؤساء حكومات الولايات بشأن الوضع بعد غد الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم البت خلال ذلك فيما إذا كان سيتم الاستمرار في الإغلاق الحالي لما بعد العاشر من الشهر الجاري أم لا.