ألمانيا: أكثر من 238 ألف شخص تم تلقيحهم ضد كورونا حتى الآن

وصل عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 238 ألف شخص حتى الآن.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أن عدد هؤلاء الأشخاص الذي تم تسجيله وصل إلى 238 ألفا و809 أشخاص حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر المعهد أن عدد الأشخاص الملقحين ارتفع مقارنة باليوم السابق بمقدار 40 ألفا و665 شخصا مشيرا إلى أن هذا العدد يمكن أن يتضمن تسجيلات لاحقة ولا يعكس عدد من تم تطعيمهم في يوم واحد فعليا.

وأوضح المعهد أن هناك من بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، 103 آلاف و894 شخصا من نزلاء دور الرعاية، فيما أخذ 107 آلاف و19 شخصا التطعيم لأسباب تتعلق بعملهم بينهم أطقم طبية معرضون بقوة لخطر العدوى بالإضافة إلى أطقم عاملين في دور الرعاية، وأخذ 56 ألفا و197 شخصا التطعيم لأنهم تجاوزا سن الثمانين.

وأضاف المعهد أن ولاية بافاريا سجلت أكبر عدد للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بـ57 ألفا و833 شخصا تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا بـ48 ألفا و691 شخصا ثم ولاية هيسن بـ30 ألفا و85 شخصا.

في المقابل، سجلت ولاية تورينجن أقل عدد للملقحين بـ810 أشخاص وبريمن بـ1837 شخصا وبراندنبورج بـ3219 شخصا.

ولم يذكر المعهد بعد نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قياسا إلى إجمالي عدد السكان في ألمانيا نظرا لأن حملة التطعيم لا تزال في بدايتها.

ويمكن أن يكون عدد الأشخاص الملقحين ضد كورونا المسجل لدى السلطات الصحية في الولايات حاليا أكبر بصورة ملحوظة من العدد المسجل لدى المعهد نظرا لأن بعض التسجيلات ترد إلى المعهد متأخرة.