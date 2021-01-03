متمردون في موزمبيق يهاجمون منطقة داخل نطاق امتياز للغاز الطبيعي لتوتال

هاجم مسلحون يشتبه بأنهم إسلاميون في موزمبيق منطقة داخل نطاق امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال لشركة توتال الذى تبلغ قيمته 20 مليار دولار وذلك لأول مرة، وفقًا لثلاثة مصادر، مما زاد المخاطر بشكل كبير على أكبر مشروع استثماري خاص في إفريقيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن مقاتلين من جماعة متحالفة مع تنظيم داعش هاجموا قرية كيتوندا في وقت متأخر من أمس الجمعة، قرية كيتوندا حيث تنقل توتال سكان المجتمعات من أجزاء أخرى من منطقة الامتياز بينما تبني منشآت تصدير ومرافق للبنية التحتية الأخرى. وصدت القوات الحكومية الهجوم الذي استمر حتى فجر السبت.

وتعد هذه أحدث أعمال عنف في مقاطعة كابو ديلجادو شمالي موزمبيق، حيث أودت الهجمات على مدى السنوات الثلاث الماضية بحياة حوالي 2500 شخص وأجبرت 570 ألف شخص على ترك منازلهم.

وفي الأسبوع الماضي، اقترب القتال بسرعة من مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال، مما دفع الشركة إلى إجلاء بعض العمال على الأقل عن طريق الجو من الموقع النائي.