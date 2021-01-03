 كوريا الجنوبية: مركز احتجاز أمني بسول يسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: مركز احتجاز أمني بسول يسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
أ ش أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 5:00 م
سجل مركز احتجاز أمني شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول، 121 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء اختبارات طبية جماعية.

وقالت وزارة العدل - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية "كيه بي إس" - إن عدد الإصابات بكوفيد-19 بمركز احتجاز "دونجبو" ارتفعت إلى أكثر من ألف نزيل، وأنهم ليسوا من ضمن حصيلة الإصابات اليومية التي أبلغ عنها في البلاد اليوم الأحد.

وأدت الإصابات الجديدة بمركز الاحتجاز الأمني إلى ارتفاع حالات كوفيد-19 مجتمعة بالمرافق الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد إلى 1108 أشخاص، من بينهم 40 موظفًا،كما أن الأرقام الصادرة عن الوزارة لم تتضمن سوى السجناء والموظفين، ولا تشمل أفراد أسرهم أو معارفهم.

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