الأردن: قرض ميسر بـ59 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصحة

وقعت الحكومة الأردنية، اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الصحة "الرعاية الصحية العامة" بقيمة 59 مليون دولار؛ للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة -في بيان نشرته وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم الأحد- إن التمويل يهدف إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية؛ وذلك لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة الجائحة وللحد من انتشارها وأثرها على القطاع الصحي.

وأضاف الشريدة أن هذا الدعم يأتي بتسهيلات ميسرة تتضمن فترة سداد طويلة جدا، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، مبينا أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال الأعوام الماضية على توفير تمويل ميسر للمملكة؛ لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية وعدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة.