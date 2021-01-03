رابطة الإنتاج المسرحي المشترك ATPA تطلق مسابقة التأليف للشباب

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أطلقت رابطة الإنتاج المسرحي المشترك ATPA للشباب العربي، مسابقة التأليف المسرحي 2021 في دورتها الأولى، والتي تحمل اسم "مارون النقاش"، ورصدت الرابطة جوائز قيمة للمسابقة.

وأكد مؤسس ورئيس الرابطة الدكتور سامي الجمعان، أن الرابطة تعمل من أجل شراكة مسرحية عربية مستدامة، وهدفها من إطلاق المسابقة عدم اقتصار النصوص على كتاب بعينهم بل فتح المجال لكل عربي لتقديم ما لديه، وفق ما تنص عليه شروط المسابقة.

وتشترط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن 25 عاما وألا يزيد عن 35 عاما، وأن يكتب النص باللغة العربية الفصحى فيما لا تتجاوز صفحات النص 25 صفحة، حجم A4، نمط الخط TIMES NEW ROMAN، وحجم البنط 16.

ولا تقبل نصوص المونودراما، والنصوص المكتوبة لفئة الأطفال.

ويرفق الكاتب مع نصه صورة من جواز السفر وبتعبئة الاستمارة المشاركة.

وتصبح النصوص الفائزة ملكا للرابطة لمدة ثلاث سنوات، يحق لكاتبها بعد انقضاء المدة المقررة التصرف في نصه.

ويحق للرابطة استبعاد أي نصوص تسيء للأديان أو تروج للعرقية أو القضايا السياسية أو لا تحترم الأخلاق.

ويحق للرابطة طباعة ونشر النصوص الفائزة.

وترسل المشاركات على الإيميل atpa2019@yahoo.com في موعد غايته 15 فبراير 2021، وتمنح الرابطة جوائز للمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

الأول 1500 ريال سعودي وشهادة الرابطة للتأليف المسرحي.

الثاني 1200 ريال سعودي وشهادة الرابطة للتأليف المسرحي.

الثالث 1000 ريال سعودي وشهادة الرابطة للتأليف المسرحي.