مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم ببورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة، في حادث تصادم على الطريق السريع ببورسعيد بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع مصرع شخص وإصابة سيدة في حادث على الطريق السريع، حيث وقع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على طريق بورسعيد- الإسماعيلية، أمام قرية أم خلف.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الشخصين إلى مستشفى السلام، وقدم الفريق الطبي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية للمصابة "فتحية عادل محمد" ٧٠ سنة، وحالتها العامة سيئة، حيث تعاني من كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وجاري استكمال العلاج.

كما تم التحفظ على جثة المتوفي "جمال مصطفى شحاتة" ٧٣ سنة، داخل المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.