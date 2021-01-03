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أعداد جريدة الشروق
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نيجيريا تسجل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أبوجا (نيجيريا) - د ب أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 10:15 ص

سجلت نيجيريا، أمس السبت بالتوقيت المحلي، 8 حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، مع استمرار ارتفاع حالات الوفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس في نيجيريا 1302، طبقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا أمس السبت.

وخلال الأيام الـ15 الماضية، تم تسجيل 90 حالة وفاة من الفيروس.

وأضاف المركز في أحدث المستجدات بشأن الفيروس أمس السبت أنه تم تسجيل 576 حالة إصابة جديدة في 15 ولاية بمختلف أنحاء البلاد.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد الآن إلى 89 ألفا و163.


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